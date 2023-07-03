В России отменили нормативы по охвату населения тестами на ковид

В регионах с высоким уровнем активности эпидемического процесса ранее рекомендовали проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор отменил нормативы по охвату населения тестированием на коронавирусную инфекцию. Соответствующее постановление опубликовано в понедельник на официальном портале правовых актов.

"Постановляю абзацы второй - шестой подпункта 2.5 пункта 2 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" <…> признать утратившими силу", - говорится в документе.

В апреле 2022 года Роспотребнадзор рекомендовал тестировать граждан на ковид, учитывая активность эпидемического процесса в каждом конкретном регионе. Была введена трехуровневая система, по которой в регионах с высоким уровнем рекомендовалось проводить не менее 300 исследований на 100 тыс. населения, в регионах со средним уровнем - не менее 200 тестов на 100 тыс., с низким - не менее 150 на 100 тыс.