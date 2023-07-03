Украинские кинотеатры попросили Зеленского и Раду не принимать закон об английском языке

Союз кинотеатров Украины заявил, что кинематограф страны получит серьезный удар в виде потери аудитории, специалистов, увольнения актеров и закрытия студий дубляжа

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Союз кинотеатров Украины написал письмо президенту Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Руслану Стефанчуку, министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко, в котором попросил не принимать законопроект о предоставлении английскому языку статуса языка международного общения в стране. Об этом сообщило украинское издание "Новое время".

По мнению организации, из-за внедрения норм, предусмотренных документом, украинский кинематограф получит серьезный удар в виде потери аудитории, специалистов, увольнения актеров и закрытия студий дубляжа.

"Из-за предложенного законопроекта падение аудитории может составить более 60%, а возможно и до 80%, что создает угрозу закрытия кинотеатров. Внедрение президентского законопроекта приведет к ограничению функционирования и применения украинского языка как государственного, ведь нововведение затронет более 80% фильмов, выходящих в украинский прокат. То есть население Украины будет фактически лишено возможности просмотра фильмов на государственном языке", - говорится в тексте письма, приведенного изданием. Поэтому в союзе предложили не принимать законопроект в нынешнем виде, отправив его на доработку.

28 июня Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Согласно одной из статей, английским в обязательном порядке должны будут владеть главы местных государственных администраций и их заместители, военнослужащие офицерского состава, проходящие службу по контракту, прокуроры, сотрудники налоговых и таможенных органов, полицейские среднего и высшего состава, а также начальствующий состав других правоохранительных органов и служб гражданской защиты. Документ определен главой государства как неотложный.

Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком. При этом в тексте сразу предусмотрено, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует.