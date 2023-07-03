В РГСУ изучили причины отказа россиян от рождения детей

Главным препятствием для пополнения семьи большинство респондентов назвали материальные причины. Впервые они назвали одним из факторов опасения по своевременному погашению кредитов

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 68% российских семей не планируют рождение детей. Третье место (43%) среди причин такого решения занимают опасения, что пополнение семьи осложнит выплату кредитов, следует из результатов исследования Российского государственного социального университета (РГСУ), имеющегося в распоряжении ТАСС.

В исследовании приняли участие более 9 тыс. респондентов из шести регионов России - Архангельской, Калужской, Магаданской, Новгородской и Тульской областей, а также из Приморского края.

"Ученые особо отмечают, что только 32% семейных пар планирует рождение детей, [из остальных 68%] 28% не собираются становиться родителями по принципиальным соображениям", - свидетельствуют данные исследования.

Среди тех, кто считает материальные причины препятствием для пополнения семьи, на первом месте стоит такой фактор как низкий доход (64%), на втором - плохие жилищные условия (45%). Опасения по своевременному погашению кредитов (43%) занимают третье место, этот фактор опрашиваемые обозначили впервые, говорится в сообщении.

Для преодоления демографического кризиса нам важно сделать семью с тремя детьми базовой моделью, считает руководитель исследования, первый проректор РГСУ Джомарт Алиев, чьи слова приводятся в исследовании. "Исследование приводит нас к выводу, что только финансовыми мерами поощрения и поддержки этого не достичь. Поэтому сегодня все ресурсы государства - идеологические и материальные - должны быть направлены на укрепление института семьи, изменение отношения общества к вопросу рождаемости", - сказал он.

По мнению ученых РГСУ, среди таких мер - гарантированное получение многодетными семьями мест в детских садах, введение в практику института социальной няни, предоставление многодетным семьям муниципального жилья по договору найма.