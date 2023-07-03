В Германии открыли 665-метровый подвесной мост для пешеходов

Подвесной мост Skywalk Willingen стал самым длинным в стране и одним из самых длинных в мире

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. 665-метровый подвесной мост для пешеходов Skywalk Willingen открыли в Германии. Об этом сообщила в понедельник медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

По ее данным, 665-метровый подвесной мост Skywalk Willingen стал самым длинным в Германии и одним из самых длинных в мире. Он был построен между двумя склонами около места проведения этапов Кубков мира по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью, сообщает медиагруппа.

По данным Deutsche Welle, 750 человек могут одновременно находиться на мосту. Доступ к нему открыт круглый год в светлое время суток, кроме дней с плохими погодными условиями. На Skywalk Willingen установлены датчики измерения скорости ветра, отмечает медигруппа.