3 июля, 14:30

В Германии открыли 665-метровый подвесной мост для пешеходов

Подвесной мост Skywalk Willingen стал самым длинным в стране и одним из самых длинных в мире

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. 665-метровый подвесной мост для пешеходов Skywalk Willingen открыли в Германии. Об этом сообщила в понедельник медиагруппа Deutsche Welle (признана в РФ СМИ-иноагентом).

По ее данным, 665-метровый подвесной мост Skywalk Willingen стал самым длинным в Германии и одним из самых длинных в мире. Он был построен между двумя склонами около места проведения этапов Кубков мира по прыжкам на лыжах с трамплина и двоеборью, сообщает медиагруппа.

По данным Deutsche Welle, 750 человек могут одновременно находиться на мосту. Доступ к нему открыт круглый год в светлое время суток, кроме дней с плохими погодными условиями. На Skywalk Willingen установлены датчики измерения скорости ветра, отмечает медигруппа. 

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Германия
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