Подготовку к отопительному сезону в Подмосковье завершили более чем на 40%

В ходе подготовки производятся тепловые и гидравлические испытания, ремонт и модернизация котельных и теплосетей, систем электроснабжения и другие мероприятия

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Работы по подготовке к отопительному сезону систем ЖКХ ведутся в Московской области, их завершенность в настоящее время оценивается на 41%. Об этом в понедельник сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Сейчас у нас идет большая работа по подготовке ЖКХ к отопительному сезону - и промывка систем, и капитальный ремонт сетей, котельных, их замена на более энергоэффективные, реализация концессионных проектов. Все это имеет очень важное значение. Объем работ, который мы фиксируем на 1 июля, составляет 41%. Попрошу глав территорий, которые, я знаю, данную тему сопровождают, продолжать эту важную работу", - сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

В пресс-службе добавили, что в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду производятся тепловые и гидравлические испытания, ремонт и модернизация котельных и теплосетей, систем электроснабжения, промывка котлов и тепловых сетей, создается запас топлива, ресурсов для аварийно-восстановительных работ, а также отрабатывается взаимодействие в случае аварийных ситуаций.

Отмечается, что всего в Московской области насчитывается свыше 53 тыс. многоквартирных домов (МКД), около 2,7 тыс. котельных. В настоящее время к отопительному сезону подготовлена 891 котельная, обслуживающая почти 14,9 тыс. домов.

"Подготовку мы должны завершить до 15 сентября. Это не только котельные, но и МКД, центральные тепловые пункты, подстанции, газопроводы и все виды сетей - электросети, тепло, вода. Готовим 45 тыс. тонн резервного топлива на случай прерывания подачи газа. На 2023 год большая программа - мы должны ввести 3,9 тыс. объектов по программам ремонтов, 412 из которых уже готовы, и 261 - по инвестиционным программам, на 4 из них - работы завершены", - процитировали в сообщении министра энергетики региона Александра Самарина.