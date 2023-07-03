Жителей Дженина призвали экономить воду из-за повреждения водопровода израильтянами

По данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в городе погибли 8 человек, около 50 получили ранения

ТАСС, 3 июля. Власти города Дженин на Западном берегу реки Иордан призвали жителей к экономному потреблению воды в связи с тем, что израильские военные нарушили работу водопроводной системы. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении муниципалитета.

"Просим жителей Дженина и лагеря беженцев экономно расходовать воду и беречь уже имеющиеся запасы воды, поскольку оккупационные силы (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) преднамеренно разрушили основные линии водоснабжения в городе в нескольких местах, - говорится в сообщении, опубликованном на странице городской администрации в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - Мы также призываем вас сберечь имеющиеся в ваших домах запасы, поскольку город и лагерь окружены".

По последним данным Минздрава Палестины, в результате спецоперации Израиля в Дженине погибли 8 человек, около 50 получили ранения, среди них не менее 10 находятся в критическом состоянии.

В ночь на понедельник ВС Израиля начали масштабную операцию в Дженине и прилегающем к нему лагере палестинских беженцев. По данным израильской радиостанции Kan, целью операции является "восстановление израильского сдерживания" в отношении радикалов в северной части Западного берега.