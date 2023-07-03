Почти 60 млн льготников Подмосковья оформили билеты ЦППК бесконтактным способом

Чаще всего оформляли поездки таким способом на Казанском, Ярославском и Курском направлениях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 60 млн льготников Московской области оплатили проезд на поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) бесконтактным способом за два года. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании.

"Функция быстрого прохода появилась на станциях ЦППК, оборудованных турникетами и валидаторами, в июле 2021 года. Сегодня по ней совершается 62,1% всех поездок льготников Московской области - на 6,7% больше, чем в прошлом году. Этот бесконтактный способ оплаты уже действует на 78 столичных и 208 областных станциях. С начала 2023 года его применяли более 17 млн раз", - значится в сообщении.

Всего за два года функцией быстрого прохода воспользовались 59,3 млн пассажиров ЦППК - льготников Московской области. Чаще всего оформляли поездки бесконтактным способом на Казанском направлении - 13,1 млн; а также Ярославском и Курском направлениях - 12,6 млн и 8,2 млн льготных билетов соответственно.

"Компания продолжает повышать доступность услуг для различных категорий пассажиров. До 2021 года услуга быстрого прохода была доступна льготникам только на МЦД, сегодня же она охватывает почти 300 станций Москвы и Подмосковья. Благодаря ей пассажиры могут быстрее проходить на посадку к поездам ЦППК: больше не нужно покупать билет для каждой поездки, достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к турникету или валидатору для открытия и закрытия поездок", - рассказал директор по цифровым сервисам ЦППК Игорь Евдокимов, чьи слова приводит пресс-служба.

Для проезда в электропоезде необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие право на льготный проезд, и предъявлять их по требованию кассира-контролера.