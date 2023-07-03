В Киеве почти на месяц запретили продавать скоропортящиеся продукты на ярмарках

Запрет распространяется на ярмарки, организованные коммунальными предприятиями "Светоч" и "Киевское наследие"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Продажу скоропортящихся продуктов, в том числе свежего мяса, живой рыбы и молока, запретили проводить на ярмарках Киева с 4 по 31 июля. Об этом сообщил Киевский городской совет.

"С 4 по 31 июля на столичных сельскохозяйственных и сезонных ярмарках временно прекратят реализацию скоропортящихся пищевых продуктов. Речь идет о свежем мясе, мясопродуктах и колбасных изделиях, живой и свежемороженой рыбе, морепродуктах, молоке и молочной продукции, кондитерских изделиях с кремом и так далее", - говорится в сообщении на сайте горсовета.

В нем уточняется, что запрет распространяется на ярмарки, организованные коммунальными предприятиями "Светоч" и "Киевское наследие", которые подчинены Департаменту промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации.

"При проведении ярмарок организаторы должны допускать к реализации продукцию только после проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и при наличии соответствующих документов о ее прохождении", - добавили в Киевском горсовете.

Как сообщил телеканал "Киев-24", решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой, сложившейся в стране на фоне ЧП на Каховской ГЭС.

Утром 6 июня Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошло разрушение задвижек, начался неконтролируемый сброс воды. Разрушение станции нанесло серьезный ущерб экологии, смыты сельскохозяйственные поля вдоль Днепра, есть риск обмеления Северо-Крымского канала. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удар по Каховской ГЭС преднамеренной диверсией со стороны Украины. Он добавил, что всю ответственность за последствия должен нести киевский режим.