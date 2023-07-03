На Крымском мосту намерены организовать дополнительные пункты досмотра

Туристическая отрасль в Крыму полностью готова к приему большого количества туристов, сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Проблема автомобильных очередей на Крымский мост будет решена в ближайшее время, в частности, планируется организация дополнительных пунктов досмотра. Об этом в понедельник сообщил в эфире телеканала "Россия-24" спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.

"Сегодня принимаются меры федерального уровня, чтобы совместить проблему безопасности, которая объективно существует после террористического акта, с одной стороны, но с другой стороны - справиться с наплывом, организовать дополнительные места контроля, досмотра. Сейчас все активно над этим работают. Думаю, в ближайшее время решение этого вопроса уже будет", - сказал Константинов.

Он отметил, что туристическая отрасль в Крыму полностью готова к приему большого количества туристов.

"Полуостров готов и ждет, все операторы рынка с нетерпением ждут туристов. <…>. Это часть нашей экономики - у нас нет газа и нефти, но туристическая отрасль и природа - это то, что у нас есть", - добавил он.

По данным Минтранса Крыма, на утро понедельника длина очереди на Крымский мост со стороны Краснодарского края составляла 8 км, время ожидания до четырех часов. Со стороны полуострова также образовалась пробка длиной 0,5 км, время ожидания - 30 минут.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться в субботу из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также тщательного досмотра, который проводится при въезде на мост после теракта 8 октября 2022 года.