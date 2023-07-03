В Красноярском крае хотят запустить реалити-шоу для поддержки креативных индустрий

Директор АНО "Сибирский институт развития креативных индустрий" Александр Черников пояснил, что шоу по своей структуре будет похоже на телевизионные программы, такие как "Голос" и "Танцы"

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Государственную поддержку креативных проектов намерены опробовать в новом формате в Красноярском крае, запустив специальное шоу "Спродюсируем". Об этом в ходе Российской креативной недели в Москве рассказал директор АНО "Сибирский институт развития креативных индустрий" Александр Черников.

"В этом году мы запускаем отчасти беспрецедентный формат государственной поддержки, это реалити-шоу "Спродюсируем", - сказал он.

Формат шоу позволит поддержать проекты креативной индустрии на стартовом этапе. Как отмечается в сопроводительной презентации Черникова, проект посвящен продюсированию креативных индустрий. Он будет снят в формате реалити-шоу - многоступенчатого отбора участников путем выполнения ими заданий. Черников пояснил, что шоу по своей структуре будет похоже на популярные телевизионные программы, такие как "Голос" и "Танцы".

Около 400 заявок на участие уже подано. Программа будет состоять из нескольких этапов, пройдут отборы лучших проектов. Пять победителей получат по 1 млн рублей на продвижение своих продуктов.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит с 3 по 9 июля в столице. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.