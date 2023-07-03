В Нижнеудинске Иркутской области восстановили электроснабжение после аварии

Без электричества оставались порядка 500 абонентов

ТАСС, 3 июля. Электроснабжение восстановлено в Нижнеудинске Иркутской области, где в воскресенье из-за сильного ветра без электричества остались около 500 человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в единой диспетчерской службе Нижнеудинска.

"Восстановили в полном объеме", - сказал собеседник агентства.

Накануне губернатор региона Игорь Кобзев сообщил в своем Telegram-канале, что из-за упавших от сильного ветра веток были обесточены три линии по 10 кВ, без электричества остались порядка 500 абонентов.