Во Владимире впервые пройдет фестиваль, посвященный армянскому празднику абрикоса

Он состоится 9 июля

ТАСС, 3 июля. Во Владимире впервые пройдет фестиваль, посвященный национальному армянскому празднику абрикоса. Традиции праздника уходят к библейскому сюжету о Ное, сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"9 июля во Владимире состоится фестиваль "Абрикосовый джем", посвященный армянскому национальному празднику абрикоса. Его организаторами выступают региональное министерство внутренней политики, Дом Дружбы народов, Армянский культурный центр и Ассамблея народов Владимирской области", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, традиции этого праздника восходят к библейскому сюжету о Ное, ковчег которого остановился в Армении. По легенде, на горе Арарат Ной нашел абрикосовую косточку, посадил ее и вырезал из выросшего дерева дудук, на котором любил играть. "Эта красивая история легла в основу праздника дружбы, веселья и объединения людей. Во Владимире он будет отмечаться впервые", - отметили в пресс-службе.

В программе фестиваля, который пройдет на территории Армянского культурного центра, - праздничный концерт творческих коллективов национальных общин области, мастер-классы, выставки, флешмобы, дегустация национальной армянской кухни и абрикосов.