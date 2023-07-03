Латвия с 4 июля возобновит прием заявлений на выдачу виз некоторым категориям россиян

Подать заявление на визу смогут родственники граждан Латвии и лиц, обладающих статусом неграждан республики

ВИЛЬНЮС, 3 июля. /ТАСС/. Посольства и консульства Латвии со вторника возобновят прием заявлений на выдачу виз некоторым категориям граждан России. Об этом в понедельник сообщил портал Delfi со ссылкой на заявление пресс-службы МИД республики.

"После оценки актуальной ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами с 4 июля министерство иностранных дел возобновит прием заявлений на получение визы от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом", - отмечается в заявлении латвийского внешнеполитического ведомства.

Подать заявление на визу смогут родственники граждан Латвии и лиц, обладающих статусом неграждан республики (супруги, родители, бабушки и дедушки, дети, внуки, а также иждивенцы). Исключения затронут и родственников граждан стран ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, Швейцарии. Кроме того, подать документы для получения визы можно будет по веским гуманитарным причинам: в случае серьезного заболевания близкого человека или участия в похоронах.

Статус негражданина присваивался, в частности, в Латвии жителям бывшего СССР, которые остались жить в республике после обретения ею независимости, последовавшего за распадом Советского Союза. Граждане с таким статусом ограничены в правах по сравнению с человеком, обладающим гражданством.

Латвийская сторона прекратила прием заявлений граждан России с просьбой о выдаче виз всех типов с 26 июня на фоне попытки вооруженного мятежа в РФ.