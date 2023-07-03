СМИ: пользователи TweetDeck сталкиваются с проблемами из-за ограничения количества твитов

Портал The Verge отметил, что многие видят пустой интерфейс вместо колонок с твитами

ТАСС, 3 июля. Пользователи TweetDeck - сервиса, помогающего организовать просмотр источников Twitter, - сталкиваются с проблемами после введения Илоном Маском ограничения на количество твитов, которые можно просматривать ежедневно. Об этом в понедельник пишет портал The Verge.

Как сообщает портал, многие пользователи TweetDeck видят пустой интерфейс вместо колонок, заполненных твитами. Также пользователи сообщают о сбоях в работе уведомлений, отметок, реакций.

Такие сбои в работе TweetDeck, вероятно, создадут проблемы для опытных пользователей Twitter и новостных редакций, пишет The Verge.

В субботу 1 июля Илон Маск временно ограничил число твитов, которые можно прочитать за день. Верифицированные учетные записи ограничены чтением 10 тыс. сообщений в день, не прошедшие проверку - 1 тыс. сообщений в день, новые непроверенные учетные записи - 500 твитов в день.

По его словам, такие ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой". В субботу портал Downdetector, отслеживающий работу интернет-ресурсов, сообщил о наблюдающихся сбоях в работе Twitter.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.