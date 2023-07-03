Почти 35 млн человек посетили парки Подмосковья с начала 2023 года

Самым посещаемым стал парк "Пехорка" в Балашихе - за полгода его посетили более 1,6 млн человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 35 млн человек стали гостями подмосковных парков за прошедшие полгода. Это на 6 млн человек больше аналогичного периода годом ранее, сообщила в понедельник пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

"Летний сезон в самом разгаре, поэтому посещаемость парков и лесопарков заметно растет. За первые полгода 2023 в наших парках побывало почти 35 млн человек. Это на 6 млн больше, чем за подобный период прошлого года. Цифры говорят о том, что такие места отдыха пользуются большим спросом у местных жителей и гостей Подмосковья. Мы делаем все, чтобы отдыхать, проводить время у нас в регионе было интересно и полезно", - цитирует пресс-служба министра благоустройства региона Михаила Хайкина.

В пресс-службе рассказали, что самым посещаемым стал парк "Пехорка" в Балашихе - за полгода его посетили более 1,6 млн человек. Также среди самых популярных - центральный парк культуры и отдыха в Пушкинском городком округе, парк "Сестрорецкий" в Клину, парк "Елочки" в Домодедове и "Наташинские пруды" в Люберцах.

По данным министерства, всего в Московской области насчитывается более 180 парков. За 9 лет их количество увеличилось в 7 раз. Их посещаемость растет от года к году - только за последние 5 лет она увеличилась в 7 раз.