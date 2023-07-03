Ремонт энергоблока на Мангистауском атомном энергокомбинате начнут 5 июля

В пресс-службе ТОО "МАЭК" отметили, что в настоящее время в Мангистауской области нет ограничений в подаче электроэнергии населению

АСТАНА, 3 июля. /ТАСС/. Ремонт аварийно отключенного энергоблока на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Казахстане начнут 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ТОО "МАЭК".

"Ремонтные работы после остывания энергоблока № 1 начнутся после 00:00 (21:00 мск - прим. ТАСС) 5 июля - остывание более суток. Подана срочная заявка на ремонт блока № 1", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в настоящее время в Мангистауской области нет ограничений в подаче электроэнергии населению.

Ранее в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана сообщили, что 3 июля на тепловой электрической станции ТОО "МАЭК" аварийно отключился энергоблок № 1 с нагрузкой 130 МВт. В связи с резким выбытием генерации в Западном энергоузле частота электрической сети снизилась до 48,6 Гц. Из-за этого Мангистауский и Атырауский энергоузлы перешли на изолированную работу. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.