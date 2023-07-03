Минобрнауки разработало механизм по переводу участников СВО с платного обучения на бюджет

Соответствующий документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ разработало проект постановления, который позволит студентам - участникам специальной военной операции (СВО) перевестись с платного обучения на бюджет.

Об сообщили в пресс-службе министерства.

"Разработана инициатива, которая позволит участникам СВО перевестись с платного обучения в вузе на бюджет. Минобрнауки России разработало проект постановления правительства Российской Федерации, которое даст возможность обучающимся - участникам СВО переходить с платного на бесплатное обучение. В этих целях документ утверждает порядок перераспределения вакантных мест в вузе", - говорится в сообщении.