В Исламабаде прошел мирный протест против осквернения Корана в Швеции

Районы предварительно одобренного шествия от мечети до посольства Швеции в Исламабаде были заранее оцеплены подразделениями полиции

ИСЛАМАБАД, 3 июля. /ТАСС/. Политическая партия "Джамаат-э-Ислами Пакистан" (Jamaat-e-Islami Pakistan, ДИ, запрещена в РФ) в понедельник провела массовую акцию протеста в центральном районе Исламабада в связи с сожжением Корана в Швеции. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мирная демонстрация состоялась с разрешения столичных властей и под контролем правоохранительных органов и служб безопасности. В 17:30 по местному времени (15:30 по мск) активисты ДИ начали собираться у здания мечети Всемирного мусульманского конгресса ("Мотамар аль-Алам аль-Ислами") расположенной в секторе F-6 Markaz. Районы предварительно одобренного шествия от мечети до посольства Швеции в Исламабаде были заранее оцеплены подразделениями столичной полиции. Ближе к 18:00 количество демонстрантов достигло 200-250 человек и шествию был дан официальный старт. Участники акции протеста принесли с собой плакаты с надписями "Мусульмане объединяйтесь", "Швеции бойкот", "За солидарность против проявлений исламофобии" и "Едины против предрассудков". Они скандировали лозунги с призывами к правительству и МИД Пакистана отозвать посла из Стокгольма, осуждением акта осквернения Корана и о необходимости добиться справедливости для мусульман по всему миру, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе мероприятия полиция организовала заграждения на пути следования демонстрантов. Как выяснилось, план шествия был пересмотрен. В 18:50 по местному времени лидерам исламабадского филиала ДИ в составе четырех человек было предложено проследовать далее в сопровождении сотрудников органов безопасности Пакистана. На встречу манифестантам вышел дежурный дипломат посольства Швеции, которому организаторы акции протеста вручили "Резолюцию об осуждении акта осквернения священного Корана". После передачи документа официальная часть мероприятия завершилась.

Акция в центре Стокгольма прошла с разрешения полиции Швеции на площади Медборъярплатсен 28 июня, когда мусульмане всего мира отмечали Ид аль-Адха (Курбан-байрам у тюркских народов) - один из главных религиозных праздников. 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика вырвал страницы из Корана и поджег его. На следующий день МИД прокомментировал, что "шведское правительство решительно отвергает акт исламофобии, совершенный отдельными лицами в Швеции" и что это "никоим образом не отражает мнение правительства Швеции".

В комментарии шведским СМИ в воскресенье МИД написал: "Правительство Швеции полностью осознает, что исламофобские действия, совершенные отдельными лицами во время манифестаций в Швеции, могут быть оскорбительны для мусульман. Мы резко осуждаем эти действия, которые никоим образом не отражают взгляды шведского правительства".