В Новосибирской области нашли сбежавших из летнего лагеря детей

Девочки переданы по месту проживания

НОВОСИБИРСК, 3 июля. /ТАСС/. Девочки, сбежавшие больше суток назад из оздоровительного лагеря под Новосибирском, найдены. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Они найдены", - сказала собеседница агентства.

Как пояснили журналистам в пресс-службе, после работы, проведенной сотрудниками по делам несовершеннолетних, девочки переданы по месту проживания. "В отношении разыскиваемых противоправных действий совершено не было", - отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщал начальник ГУ МЧС по региону Виктор Орлов, в Новосибирском районе двое детей ночью самостоятельно покинули оздоровительный лагерь, были организованы поиски пропавших. Как сообщали в пресс-службе главка, сбежавшие - девочки 2006 и 2009 годов рождения. Ранее они неоднократно покидали место жительства, состоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Сообщение о пропаже девочек поступило в полицию вечером 2 июля.