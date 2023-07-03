В Сухуме 7 июля ко Дню города выступят Дмитрий Маликов, Анна Семенович и Дарья Антонюк

Концерт, организованный правительством Москвы, пройдет в пятницу у Колоннады на набережной

СУХУМ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Москвы ко Дню города Сухум, который отмечается 7-9 июля, дарит большой концерт с участием российских звезд. Об этом сообщила пресс-служба Дома Москвы в Сухуме в понедельник.

"Москва дарит Сухуму ко Дню города большой концерт с участием российских звезд - Дмитрия Маликова, Анны Семенович, Дарьи Антонюк. Концерт, организованный правительством Москвы, пройдет в пятницу у Колоннады на набережной в самом центре Сухума", - говорится в сообщении.

Как сообщили в столичной мэрии, в этом году День города Сухум будет отмечаться три дня - с 7 по 9 июля, а не один день, как ранее. 8 июля в разных частях набережной Сухума будут проходить выставки картин и фотографий, турниры по стрельбе из лука, шахматам, теннису и шашкам, концерты классической и эстрадной музыки, а ночью всех ждет фейерверк.

9 июля состоится гала-концерт международного фестиваля национальных культур "Алтын майдан Абхазия", в рамках которого выступят артисты из Казани, а театр детского балета из Перми покажет отрывки из балетов "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Спящая красавица".