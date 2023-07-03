В Югре впервые за 100 лет температура воздуха в начале июля достигла 33,4 градуса

Рекорд 1989 года побит на 0,3 градуса

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 3 июля. /ТАСС/. Специалисты зафиксировали исторический температурный рекорд 3 июля 2023 года в Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ). Впервые за более чем 100 лет метеонаблюдений воздух прогрелся до плюс 33,4 градуса, сообщили ТАСС в отделе метеопрогнозов регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Абсолютный максимум в Ханты-Мансийске зафиксирован 3 июля - температура воздуха на территории города составила 33,4 градуса. Это абсолютный рекорд за всю историю метеонаблюдений - более 100 лет", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, предыдущий рекорд был зафиксирован в июле 1989 года, тогда воздух прогрелся до плюс 33,1 градуса. "Таким образом, рекорд побит на 0,3 градуса", - добавила она.

Ранее в Югре объявили штормовое предупреждение с 3 по 5 июля. В эти дни в ряде населенных пунктов региона ожидается сильная жара - максимальная температура воздуха плюс 33 градуса и выше.