Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

В городе все спокойно, заявил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки военных в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом он написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"На Северном и Южном молах, в Камышовой, Стрелецкой и Карантинной бухтах, а также в районе мыса Херсонес ориентировочно с 19:00 до 20:00 мск флот будет проводить тренировку расчетов ППДО со стрельбой из различных видов оружия. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем.