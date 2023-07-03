3 июля, 16:17

Губернатор Севастополя предупредил жителей о стрельбе во время тренировки флота

В городе все спокойно, заявил Михаил Развожаев

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил жителей о громких звуках в городе во время тренировки военных в интересах противоподводно-диверсионного обеспечения (ППДО). Об этом он написал в понедельник в своем Telegram-канале.

"На Северном и Южном молах, в Камышовой, Стрелецкой и Карантинной бухтах, а также в районе мыса Херсонес ориентировочно с 19:00 до 20:00 мск флот будет проводить тренировку расчетов ППДО со стрельбой из различных видов оружия. В городе все спокойно", - написал он.

Севастополь является главной базой Черноморского флота. Город периодически подвергается атакам беспилотников. Одна из последних атак была совершена 25 мая, тогда один дрон потерял управление и упал в лесополосе на окраине Севастополя, два других были сбиты над морем. 

Теги:
РоссияСевастопольРазвожаев, Михаил Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация