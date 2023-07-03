Голикова возглавила совет по вопросам развития социального и пенсионного страхования

В совет вошли Александр Жуков, Галина Карелова, Антон Котяков, Сергей Чирков, Михаил Шмаков и Александр Шохин

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, координатор российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений Татьяна Голикова возглавила совет по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития систем обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и совершенствованием деятельности Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в совет вошли первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков, вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, министр труда и социальной защиты Антон Котяков, председатель Фонда пенсионного и социального страхования Сергей Чирков, председатель общероссийского союза "Федерация независимых профсоюзов России" Михаил Шмаков, президент общероссийского объединения работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александр Шохин.

В конце июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании совета по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития систем обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и совершенствованием деятельности Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

Решения совета будут носить рекомендательный характер. Основными его задачами станут содействие в реализации госполитики в сфере обязательного пенсионного и социального страхования, анализ состояния систем страхования, а также выявление проблем в их функционировании.