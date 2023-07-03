В Молдавии окажут поддержку семьям офицеров, погибших в аэропорту Кишинева

Президент страны Майя Санду ранее подписала указ о награждении Игоря Чофу и Сергея Мунтяну медалью "За боевые заслуги" посмертно

КИШИНЕВ, 3 июля. /ТАСС/. Правительство Молдавии выделит по 1 млн леев (около $60 тыс.) семьям подполковника запаса Службы государственной охраны Игоря Чофу и сотрудника пограничной полиции Сергея Мунтяну, погибшим во время инцидента в аэропорту Кишинева. Об этом заявил в понедельник премьер-министр республики Дорин Речан.

"Мы предоставим семьям погибших по 1 млн леев. Эти деньги выделят из резервного фонда правительства, потребительского фонда Кишиневского аэропорта и в соответствии с законом о государственных служащих с особым статусом в министерстве внутренних дел", - написал Речан в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура в память о погибших и подписала указ о награждении их медалью "За боевые заслуги" посмертно.