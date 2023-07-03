3 июля, 16:42
Российская креативная неделя

В Кремле считают, что Telegram можно назвать условно российским

Петр Ковалев/ ТАСС
© Петр Ковалев/ ТАСС

Начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков отметил, что по крайней мере этот мессенджер не враждебен России

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Мессенджер Telegram можно назвать условно российским, по крайней мере он не враждебен России, считает начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

"Коллеги мне утром говорят: "Мы вам пришлем на WhatsApp". У меня нет WhatsApp, все, его эпоха закончилась для меня, у меня Telegram. Это условно наш мессенджер, можно так сказать. По крайней мере не враждебный нашей стране мессенджер", - сказал Новиков в понедельник на пленарном заседании в рамках Российской креативной недели.

При этом Новиков отметил, что в России есть и собственные соцсети, мессенджер, поисковик, почтовые сервисы. "Слава богу, в этом мы свой цифровой суверенитет обеспечиваем, но далеко не в полной мере", - сказал он. 

Теги:
РоссияРоссийская креативная неделя
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация