Делегация РФ в СПЧ назвала необоснованной увязку изменения климата и прав человека

В Москве "озабочены непрекращающимися попытками переноса обсуждения проблематики окружающей среды в другие непрофильные органы", заявил представитель делегации Иван Татаринов

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Увязка правозащитной повестки с вопросами изменения климата является необоснованной и во многом искусственной. Об этом заявила в понедельник российская делегация на проходящей в Женеве 53-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ).

"Рассматриваем увязку правозащитной повестки с проблемами изменения климата [в качестве] необоснованной и во многом искусственной", - отметил в выступлении на сессии представитель делегации РФ Иван Татаринов.

Он обратил внимание на "негативную тенденцию размывания мандата" Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и других международных природоохранных и климатических площадок. По его словам, в Москве "озабочены непрекращающимися попытками переноса обсуждения проблематики окружающей среды в другие непрофильные органы". Это, в частности, привело к "произвольному расширению мандата СПЧ и Управления верховного комиссара ООН по правам человека [УВКПЧ] за счет климатических вопросов", заявил дипломат.

Как отметил Татаринов, резолюции совета "планомерно насыщаются формулировками, фактически выводящими СПЧ на лидирующие позиции в вопросах борьбы с изменением климата и защитой окружающей среды". При этом "игнорируется тот факт, что у совета, как и у УВКПЧ, нет ни мандата, ни соответствующей компетенции и экспертных знаний в данной области", напомнил представитель делегации РФ.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генеральной Ассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в настоящий момент не является членом СПЧ, однако российская делегация активно участвует в дискуссиях. 53-я сессия совета, стартовавшая 19 июня, продлится до 14 июля. В повестке дня форума ситуация на Украине, в Судане, Афганистане, Сирии, Иране, Венесуэле, Никарагуа и ряде других стран, а также вопросы обеспечения права на образование, независимости судей, гарантий прав мигрантов и перемещенных лиц.