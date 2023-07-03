Во Франции расследуют кражу хакерами данных более 1 тыс. адвокатов и магистратов

По данным газеты Le Parisien, группировка Kromsec назвала свои действия реакцией на убийство полицейскими подростка при попытке задержания после дорожной погони

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Прокуратура Парижа начала расследование в связи с угрозами хакеров опубликовать данные более 1 тыс. адвокатов и магистратов якобы в знак протеста против убийства полицейскими подростка в Нантере (пригород Парижа). Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien.

По ее данным, о краже данных группировка Kromsec сообщила в воскресенье, назвав свои действия реакцией на убийство полицейскими подростка при попытке задержания после дорожной погони. "Развитие событий во Франции определит, будем мы публиковать эти данные или нет", - написали они в Telegram-канале, отметив, что база данных уже выложена на платном хакерском форуме. "Французское правительство должно искоренить расизм в рядах полиции, иначе группировка Anonymous придет на помощь манифестантам", - говорится на странице Kromsec в Twitter.

В понедельник хакеры выложили в открытый доступ базу с именами, контактными и банковскими данными 1 120 адвокатов и судебных служащих. В Министерстве юстиции подтвердили, что это старая база данных, однако в ней содержатся данные реальных людей. В этой связи расследование было поручено отделу парижской прокуратуры по борьбе с киберпреступностью.

Волнения во Франции начались, когда 27 июня 17-летний водитель был убит после отказа выполнить требования дорожного патруля. Полицейский, который выстрелил из табельного оружия в подростка алжирского происхождения, взят под стражу.