Экс-премьер Малайзии отрицает, что изъятые из его кондоминиума деньги принадлежали ему

Наджиб Разак заявил, что средства находились у него в доверительном управлении

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Экс-премьер Малайзии Наджиб Разак отрицает, что изъятые из его кондоминиума деньги в размере 114 млн ринггитов (примерно $24 млн) принадлежали ему. Об этом в понедельник сообщила газета The Star.

"Я действительно заявляю, что 114 млн ринггитов <...> не являются частью моих активов, потому что во все существенные моменты времени 114 млн ринггитов находились у меня в доверительном управлении от имени Объединенной малайской национальной организации [ОМНО, правившая в 1957-2018 годах партия] ", - приводит газета сказанные в суде слова экс-премьера. "Как [занимавшему тогда пост] президента ОМНО мне были доверены указанные средства для достижения целей на выборах, однако указанные деньги мне не принадлежат", - также заявил он.

Наджиб Разак возглавлял правительство Малайзии с 2009 по 2018 год. Расследование противоправной деятельности членов семьи экс-премьера началось почти сразу после его поражения на парламентских выборах в мае 2018 года.

Два года спустя Верховный суд страны признал бывшего главу правительства виновным в хищении средств из фонда SRC International, злоупотреблении властью и отмывании денег. Его приговорили к 12 годам лишения свободы и штрафу в размере 210 млн ринггитов ($49,3 млн). В августе 2022 года Наджибу Разаку было отказано в пересмотре дела.