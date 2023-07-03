"Национальная медиа группа" запустит творческую платформу "Создатели"

Генеральный директор холдинга Светлана Баланова объявила, что первым событием проекта станет кейс-чемпионат среди студентов, цель которого - попробовать "перепридумать медиаиндустрию в России"

Москва, 3 июля. /ТАСС/. "Национальная медиа группа" (НМГ) запустит творческую платформу "Создатели", сообщила на одной из сессий "Российской креативной недели" генеральный директор холдинга Светлана Баланова.

"Мы решили, что в этом году мы создаем творческую платформу "Создатели", которая объединит поиск талантов и проектов как в профессиональной, так и в непрофессиональной среде", - сказала Баланова. Она объявила, что первым событием проекта станет кейс-чемпионат среди студентов. Цель - попробовать "перепридумать медиаиндустрию в России".

Модераторами события выступили режиссер и художественный руководитель Театра на Малой Бронной Константин Богомолов и президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная экономика" Марина Абрамова. В заседании приняли участие министр просвещения Сергей Кравцов, генеральный директор издательства "Просвещение" Наталья Третьяк, начальник Управления президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков и депутат Государственной думы Сергей Кравченко.

Российская креативная неделя проводится с 2020 года. В этом году она проходит в Москве с 3 по 9 июля. Форум объединяет представителей всех креативных индустрий страны и позиционирует себя одним из ключевых двигателей институциональных изменений креативных индустрий в России. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.