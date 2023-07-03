В Донецке более 800 человек обратились за месяц в фонд "Защитники Отечества"

Чаще всего они просили решить проблемы с оформлением документов и получением статуса ветерана боевых действий

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Более 800 человек обратились в филиал фонда "Защитники Отечества" в Донецке за месяц, чаще всего они просили решить проблемы с оформлением документов и получением статуса ветерана боевых действий. Об этом сообщила журналистам директор филиала фонда "Защитники Отечества" в Донецке Марина Соловарова.

"За период с начала работы филиала обратились более 800 человек. То есть ежедневно порядка 40 заявителей. Обращения принимаются при личном приеме, в телефонном режиме, в социальных сетях. Обращаются не только дончане, но и жители других городов республики. Проблемных вопросов было озвучено более 2,5 тыс.", - сказала Соловарова.

Она добавила, что основная часть вопросов связана с оформлением статуса ветерана боевых действий и родственника ветерана. Также люди испытывают сложности с прохождением военно-врачебной комиссии для получения инвалидности. Кроме того, ветераны и родственники обращаются к юристам, психологам центра, просят решить вопросы с выплатами и положенными льготами, медицинской помощью. Полностью были закрыты проблемы по 60 обращениям.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России, в том числе в ДНР, 1 июня.