В Белгороде почтили память жителей, погибших от удара украинских ракет

Глава региона Вячеслав Гладков вместе с жителями возложил цветы к мемориалу на улице Маяковского

БЕЛГОРОД, 3 июля. /ТАСС/. Жители Белгорода почтили память жертв террористического акта, совершенного 3 июля 2022 года в результате удара украинских ракет "Точка-У". Сейчас на месте гибели пяти человек на улице Маяковского установлен мемориал.

"Сегодня ровно год со дня страшной трагедии на [улице] Маяковского. <...> 3 июля прошлого года город пережил одну из самых страшных ночей. Украина нанесла удар тремя неуправляемыми ракетами "Точка-У". Благодаря слаженной работе нашей системы ПВО они были сбиты. Но, получив частичные разрушения, обломок ракеты упал на жилой квартал с последующей детонацией. В результате взрыва погибли пять человек", - написал губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Среди погибших были трое граждан Украины. Кроме того, в результате обстрела со стороны ВСУ ранения получили четыре человека.

Глава региона вместе с жителями возложил к мемориалу цветы. "Были повреждены 120 частных домовладений и 538 квартир в 37 многоквартирных домах. И если дома и квартиры мы восстановили, то человеческие жизни ничто не сможет вернуть", - добавил Гладков.