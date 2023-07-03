На Крымскому мосту выделили отдельную полосу для туристических автобусов

Они двигаются в сопровождении нарядов ДПС

КРАСНОДАР, 3 июля. /ТАСС/. Отдельная полоса для движения туристических автобусов выделена на подъезде к Крымском мосту со стороны Кубани. Они двигаются в сопровождении нарядов ДПС, сообщает в понедельник корреспондент ТАСС.

Туристические автобусы в сопровождении нарядов ДПС пропускают по второй полосе подъезда к Крымскому мосту со стороны Кубани. Она свободна, так как движение автомобилей организовано лишь по одной полосе.

По данным корреспондента ТАСС, автомобильная пробка начинается с 130-го км автомобильной дороги Новороссийск-Керчь. Движение на этом участке в сторону Крыма двухполосное. На текущий момент автотуристы могут ехать на данном участке по одной полосе, вторая полоса выделена для движения автобусов.

По информации оперативного штаба Краснодарского края, на 09:30 утра понедельника очередь на Крымский мост со стороны Кубани составляла 13 км, со стороны Крыма - около 0,5 км.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться в субботу из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также тщательного досмотра, который проводится при въезде на мост после теракта 8 октября 2022 года.