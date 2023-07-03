Parisien: транспорт столичного региона Франции получил ущерб на €20 млн в ходе погромов

По данным транспортной службы региона Ile-de-France Mobilites, насчитывается около 40 сожженных автобусов

ПАРИЖ, 3 июля. /ТАСС/. Ущерб на сумму €20 млн был нанесен транспорту столичного региона Франции Иль-де-Франс в ходе беспорядков и погромов, начавшихся в коммуне Нантер близ Парижа после убийства полицейскими после дорожной погони 17-летнего водителя. Об этом сообщает в понедельник газета Le Parisien со ссылкой на данные транспортной службы региона Ile-de-France Mobilites (IDFM).

"К настоящему моменту с 28 июня насчитывается около 40 сожженных автобусов", - говорится в ответе организации. Из них 25 принадлежали Автономному управлению парижского транспорта (RATP). Кроме того, транспортники напоминают о полностью выгоревшем вагоне трамвая маршрута Т6 и сильно обгоревшем составе на линии Т10, а также о поврежденной инфраструктуре на маршруте Т5, который до сих пор не обслуживает пассажиров.

"Оценка ущерба продолжается. Пока еще слишком рано давать точные суммы, однако речь идет о миллионах евро", - сказали в RATP. Там отметили, что сейчас также решается вопрос о том, кто будет возмещать ущерб, водителям уничтоженного транспорта обеспечивается поддержка психологов.

Помимо ущерба физического в транспортных компаниях указывают и на убытки, которые они несут из-за раннего прекращения обслуживания в 21:00 (22:00 мск) по решению властей. В ночь на вторник автобусы и трамваи 1,5 тыс. маршрутов вновь завершат рейсы в указанное время в качестве меры предосторожности.