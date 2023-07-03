В Петербурге из-за усиления ветра закрыли сады и скверы

Порывы достигают 18 м/c

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июля. /ТАСС/. Сады и скверы закрыты для посетителей в Петербурге из-за порывов ветра до 18 м/с и штормового предупреждения. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

"В связи с усилением ветра комитет по благоустройству закрывает городские сады и скверы. В Петербурге снова объявлено штормовое предупреждение. Уже сейчас наш регион во власти сильного ветра, завтра синоптики также прогнозируют порывы местами до 18 м/с. Предприятия готовятся обеспечить возможность оперативно ликвидировать последствия, в первую очередь, это касается уборки ветровальных деревьев с пешеходных зон и проезжей части", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что дорожники продолжают проверку работоспособности элементов системы водоотвода, чтобы не допустить подтоплений в случае обильных осадков. Работники планомерно обходят свои участки и прочищают патрубки и решетки дождеприемников. В комитете горожанам порекомендовали находиться подальше от высоких конструкций и деревьев, не парковать под ними автотранспорт.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов в Telegram-канале предупредил, что с запада в город пришел циклон, поэтому понедельник стал самым холодным, ветреным, облачным и дождливым днем с максимальной температурой до плюс 20 градусов, количество осадков уже составило 48% от нормы.

"Циклон уходит на север, погода постепенно начнет улучшаться, хотя эта рабочая неделя вся с постоянными осадками, просто в другие дни их станет меньше. Ветер завтра еще довольно свежий и неприятный, но в последующем и он ослабеет", - написал Колесов.