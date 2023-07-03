Отделения фонда "Защитники Отечества" откроются в 18 муниципалитетах ДНР

Количество социальных координаторов вырастет почти в 12 раз, сообщили в филиале фонда

ДОНЕЦК, 3 июля. /ТАСС/. Отделения донецкого филиала фонда "Защитники Отечества" для помощи участникам СВО и их семьям откроются в 18 районах и городах ДНР в течение месяца. Количество социальных координаторов вырастет почти в 12 раз, сообщила журналистам директор филиала фонда "Защитники Отечества" в Донецке Марина Соловарова.

"Уже сформирована и готовится к обучению группа кандидатов в социальные координаторы фонда, что позволит в ближайшее время открыть площадки филиала по территории республики: по районам городов Донецка, Макеевки, в городах Харцызске, Мариуполе, Горловке, Снежное, Шахтерске, Дебальцево, Докучаевске, Ясиноватой, Кировское, Енакиево, Ждановке, в Амвросиевском, Волновахском, Новоазовском, Старобешевском и Тельмановском районах. Общее количество координаторов составит 252 человека", - сказала Соловарова.

Она добавила, что сейчас в донецком филиале работают 22 социальных координатора, таким образом их количество вырастет более чем в 12 раз. Подготовка координаторов занимает около трех дней, отделения филиала откроются в ДНР в течение месяца.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в РФ специального государственного фонда "Защитники Отечества", который займется оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. Отделения фонда открылись в России, в том числе в ДНР, 1 июня.

За месяц работы филиала в Донецке в него обратились 800 человек с 2,5 тыс. проблемных вопросов, обращения поступали в том числе из других населенных пунктов республики.