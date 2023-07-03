Пробка на Крымский мост со стороны Кубани к вечеру сократилась до 9 км

Время ожидания составляет шесть часов, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июля. /ТАСС/. Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края по состоянию на 20:00 мск составляет 9 км, время ожидания - до шести часов. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край-Республика Крым по состоянию на 20:00 мск пробка 9 км, время ожидания до шести часов. Маршрут через Крымский мост Республика Крым-Краснодарский край по состоянию на 20:00 мск пробка 0,2 км. Время ожидания 15 минут", - написал Лукашенко.

Утром 3 июля длина пробки со стороны Кубани по данным оперативного штаба Краснодарского края составляла 13 км, а со стороны Крыма - 0,5 км. По информации Минтранса Крыма, для уменьшения очереди количество постов досмотра у Крымского моста было увеличено, часть работников перераспределены с крымской стороны на краснодарскую. Для туристических автобусов, двигающихся в сторону Крыма, на подъезде к Крымскому мосту выделили отдельную полосу для движения. Их сопровождают сотрудники ДПС.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться 1 июля из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также тщательного досмотра, который проводится при въезде на мост после теракта 8 октября 2022 года. На подъездах к мосту работают экстренные службы, организована раздача питьевой воды.