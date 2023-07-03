Словари русского языка будут переиздавать не реже одного раза в пять лет

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Нормативные словари и справочники русского языка будут размещаться в электронном виде и переиздаваться не реже чем раз в пять лет. Об этом журналистам сообщили в понедельник в пресс-службе Минпросвещения РФ.

"Нормативные словари будут издаваться в электронном виде и размещаться в открытом доступе. Их переиздание будет проходить не реже одного раза в пять лет", - говорится в сообщении.

"Перечень нормативных словарей, справочников и грамматик станет первым единым комплексом справочной информации о нормах современного русского литературного языка", - добавили в министерстве. Список словарей будет утверждать кабмин на основании предложений правительственной комиссии по русскому языку. Заявки на включение словаря, справочника или грамматики в список направляют научные или высшие образовательные организации. При этом они должны иметь в штате не менее десяти специалистов с ученой степенью кандидата наук или доктора наук в области филологии, проводить научные исследования в области русского языка или реализовывать программы высшего образования по филологии.

Затем комиссия по русскому языку определяет не менее пяти экспертных организаций, которые проведут экспертизу полученных изданий. Такими организациями могут выступить Российская академия наук, Российская академия образования, вузы и иные учреждения, соответствующие критериям, пояснили в Минпросвещения.

Экспертиза нормативных словарей, справочников и грамматик проводится на предмет соответствия обязательным критериям, среди которых точность, полнота и правильность отражения сведений о нормах современного русского литературного языка, соблюдение в текстах этих норм, понятность, легкость восприятия и определенность описания языковых норм для граждан, не имеющих специального образования, опыта и подготовки.

Ранее правительство утвердило требования к составлению нормативных словарей, согласно которым в их состав будут включаться слова современного русского литературного языка, а также перечень иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов. Описание слов в нормативном словаре должно быть точным, лаконичным, доступным и общепонятным.