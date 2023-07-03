Автотуристы не намерены отказываться от отдыха в Крыму из-за пробки на мосту

В очереди на проезд им раздают бутилированную воду, за порядком следят сотрудники ДПС

ТЕМРЮКСКИЙ РАЙОН (Краснодарский край), 3 июля. /ТАСС/. Большинство туристов, путешествующих в Крым на автомобилях и попавших в пробку, перед поездкой знали о многокилометровом заторе на подъезде к Крымскому мосту, однако решили не отказываться от запланированного отдыха на полуострове. В очереди на проезд по мосту им раздают бутилированную воду, за порядком следят сотрудники ДПС, передает корреспондент ТАСС, решивший преодолеть пробку на личном автомобиле.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани начали образовываться в субботу из-за начала активного туристического сезона в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также в связи с тщательным досмотром, который проводится при въезде на мост после теракта 8 октября 2022 года.

Пробка со стороны Кубани начинается со 130-го километра автодороги Новороссийск - Керчь, это подъезд непосредственно к Крымскому мосту. Здесь дежурят сотрудники ДПС, которые предупреждают водителей о заторе, а также волонтеры, они раздают людям бутилированную воду - по две маленьких бутылки на человека, семьи с детьми могут получить воду дополнительно. Температура воздуха - плюс 31 градус. Стоящие в пробке автомобилисты и их пассажиры ведут себя спокойно.

Руслан с семьей и друзьями едет в Крым из Москвы. Они рассказали, что в очереди стоят около часа. "Мы поехали произвольно, отель заранее решили не бронировать, хотели поехать по новым территориям, но там пробка еще больше. Об очереди на мост узнали, как только выехали из Москвы, но это никак не повлияло на решение ехать. Мы запаслись водой, но видели, что людям предлагают воду, видели, что есть туалеты на стоянке. Гостиницы, весь сервис есть - проблем переночевать, перекусить по дороге нет. С бензином тоже проблем нет - заправили полный бак перед мостом", - рассказал Руслан.

Обстановка в пробке

В пробке автомобили из самых разных регионов РФ. Например, супруги Алексей и Ольга едут на отдых из Свердловской области, говорят, что решение ехать приняли буквально за день, а о многокилометровой пробке узнали в дороге. К ситуации относятся с юмором.

"Стоим пока минут сорок, нам сказали, что часов пять придется ждать. Но это все равно лучше, чем на работе", - говорит Алексей.

Подъезд к мосту двухполосный с каждой стороны. Но сейчас для легковых автомобилей доступна только одна - по второй пропускают автобусы с туристическими группами. Рядом курсируют наряды ГИБДД, которые следят за порядком.

По данным министерства транспорта Крыма, по состоянию на вечер воскресенья длина очереди со стороны Краснодарского края составляет 9 км, время ожидания - до шести часов. Со стороны Крыма длина пробки - 0,2 км, время ожидания - 15 минут.