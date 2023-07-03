Генконсульство РФ в Бонне продолжит работу в ФРГ наряду с посольством в Берлине

Германия ранее потребовала от России прекратить работу четырех из пяти генконсульств на территории республики к 2024 году

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Российское генконсульство в Бонне продолжит работу наряду с посольством в Берлине после решения ФРГ о закрытии ряда диппредставительств РФ в стране, которое ущемляет интересы сотен тысяч граждан. Об этом говорится в заявлении, которое распространило посольство в понедельник.

Как стало известно 31 мая, ФРГ потребовала от РФ прекратить работу четырех из пяти генконсульств на территории республики к 2024 году.

"До конца 2023 года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне должны прекратить свою деятельность, - заявил в этой связи посол РФ Сергей Нечаев. - Задачи, связанные с обеспечением политико-дипломатического, культурно-гуманитарного, историко-мемориального и консульско-правового присутствия нашей страны в ФРГ, которые на протяжении десятилетий выполняли эти представительства, продолжат решать только посольство в Берлине и генконсульство в Бонне".

"Это не наш выбор. Разрушительный для российско-германских отношений шаг, предпринятый Берлином, вызывает глубокое сожаление, - продолжал Нечаев. - Принятое решение ущемляет права и интересы сотен тысяч российских граждан, постоянно проживающих в ФРГ, существенно осложняет работу по их консульскому обслуживанию".

Посол заверил, что "прилагаются усилия, направленные на купирование негативных последствий решения германской стороны, сохранение возможностей консульского обслуживания российских граждан, в том числе путем оборудования новых консульских помещений, окон приема, организации выездных консульских сессий, оптимизации деятельности визовых и сервисных центров".