3 июля, 20:01

СМИ: Египет выступает за постепенное возобновление авиасообщения с Ираном

Как сообщил телеканал Al Arabiya, Каир выдвинул требования в сфере безопасности

ДУБАЙ, 3 июля. /ТАСС/. Власти Египта выдвинули условия для возобновления прямого воздушного сообщения с Ираном. Об этом сообщил в понедельник телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

По информации собеседника канала, одним из условий Каира является постепенное возобновление авиасообщения. Египет также выдвинул некие требования в сфере безопасности. Согласно утверждению источника, делегации двух стран проведут консультации в Ираке по вопросу восстановления дипломатических отношений. Когда может состояться эта встреча, не уточняется.

Как сообщило 2 июля агентство Tasnim, Египет и Иран намерены возобновить прямое авиасообщение в августе. Первый за долгие годы рейс по маршруту Тегеран - Каир состоится через 45 дней. Стороны перестанут использовать Ирак в качестве транзитной остановки для полетов, указало агентство. Официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи 3 июля не стал комментировать эту информацию.

Связи между Каиром и Тегераном были разорваны в 1980 году после Исламской революции, когда Египет предоставил убежище свергнутому иранскому шаху Мохаммеду Резе Пехлеви. Кроме того, на двусторонних отношениях сказалось подписание арабской республикой мирного соглашения с Израилем. Курс на нормализацию отношений страны взяли лишь в 2010 году.

21 мая султан Омана Хайсам бен Тарек Аль Саид посетил Каир и провел встречу с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. Через неделю глава султаната прибыл с официальным визитом в Тегеран, где встретился с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. 30 мая представитель правительства исламской республики Али Бахадори Джахроми заявил, что Раиси поручил МИД принять необходимые меры для восстановления дипломатических отношений с Египтом. 

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