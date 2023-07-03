3 июля, 19:21
Военная операция на Украине

В селе под Курском восстановили нарушенное обстрелом ВСУ электроснабжение

В селе Веселое 3 июля зафиксировали четыре прилета

ТАСС, 3 июля. Специалисты восстановили электроснабжение, которое было нарушено в понедельник в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в селе Веселое Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Электроснабжение, нарушенное сегодня в результате обстрела в селе Веселое Глушковского района, восстановлено в полном объеме в 20:45", - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что всего в понедельник в Глушковском районе было зафиксировано 17 прилетов, из которых 4 - в селе Веселое. В результате обстрела деревни Елизаветовки, где было восемь прилетов, ранения получил механизатор животноводческого комплекса ООО "Победа", погибли животные. 

Теги:
Старовойт, Роман ВладимировичРоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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