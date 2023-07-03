СМИ: в аэропорту Бен-Гурион арестовали 37 протестующих против судебной реформы

Действия протестующих привели к массовым автомобильным заторам на въезде в аэропорт, в результате чего были задержаны несколько рейсов

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 июля. /ТАСС/. Израильская полиция арестовала в понедельник за нарушение общественного порядка и перекрытие дорог 37 участников массовой акции протеста против судебной реформы в третьем (международном) терминале аэропорта Бен-Гурион. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, полицейские применяли силу в попытке помешать протестующим перекрывать дороги, ведущие к терминалу, а также выводили людей из зала прибытия, что привело к столкновениям. Газета отмечает, что, по подсчетам израильских порталов, в начавшейся во второй половине дня в понедельник и длившейся до ночи протестной акции принимали участие до 15 тыс. человек. Действия протестующих привели к массовым автомобильным заторам на въезде в аэропорт, в результате чего были задержаны несколько рейсов, отмечает Times of Israel.

Правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху было сформировано в Израиле в конце 2022 года. Одним из первых резонансных проектов кабмина стал план судебной реформы, представленный в январе. Он, в частности, предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу вызвал массовые протесты либеральной оппозиции, которые продолжаются уже 26 недель.