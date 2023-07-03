В Дагестане Северо-Кавказский офтальмологический саммит посетили около 1 тыс. человек

На конференции выступили ученые, которые поделились своими наработками в различных областях офтальмологии

МАХАЧКАЛА, 3 июля. /ТАСС/. Первый Северо-Кавказский офтальмологический саммит прошел в Махачкале. Участие в нем приняли около 1 тыс. ведущих офтальмологов страны, сообщил в понедельник ТАСС главный офтальмолог Дагестана, директор Научно-клинического объединения "Дагестанский центр микрохирургии глаза" Алиомар Ахмедов.

"Наше мероприятие объединило офтальмологов не только Северного Кавказа, но и всей России для обсуждения передовых технологий и новейших методов диагностики и лечения органа зрения. Всего приняли [участие] около 1 тыс. офтальмологов. В рамках саммита Национальный медицинский исследовательский центр "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" и Дагестанский центр микрохирургии глаза Минздрава Дагестана впервые подписали договор о сотрудничестве. Это предполагает повышение квалификации региональных кадров, обмен опытом, ведение научной деятельности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на конференции выступили ученые, которые поделились своими наработками в различных областях офтальмологии. Среди них генеральный директор ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России, заслуженный врач РФ Дмитрий Арсютов, председатель Общества офтальмологов России, заместитель гендиректора по научной работе ФГАУ "НМИЦ "МНТК "Микрохирургия глаза" им. акад. С.Н. Федорова" Минздрава России Борис Малюгин, директоры филиалов центра "МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова" и другие.

"Этот саммит станет весомой поддержкой для офтальмологов региона, даст возможность проникнуться духом современной медицинской науки, выявить точки роста для совершенствования своих хирургических и терапевтических навыков", - добавил Ахмедов.

Как отметил собеседник агентства, в рамках саммита состоялось заседание круглого стола с участием главных внештатных специалистов офтальмологов Северо-Кавказского федерального округа, где обсуждались региональные проблемы организации медицинской помощи в области офтальмологии.