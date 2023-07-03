Досмотр на подъезде к Крымскому мосту занимает до восьми минут

Корреспондент ТАСС преодолел автомобильную пробку со стороны Краснодарского края за три часа

КРЫМСКИЙ МОСТ, 3 июля. /ТАСС/. Время ожидания в очереди на досмотр на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани составило три часа, сама процедура досмотра занимает не более семи-восьми минут, передает корреспондент ТАСС.

Преодолеть автомобильную пробку на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края корреспонденту ТАСС удалось за три часа, за это время было пройдено расстояние около 10 км. При этом сама процедура досмотра проходит очень быстро - при небольшом количестве багажа она заняла семь-восемь минут. Время проезда по мосту - менее получаса, затруднений проезда нет.

Многокилометровые пробки на въезде на Крымский мост со стороны Кубани образовались из резкого увеличения туристического в условиях отсутствия авиасообщения с полуостровом, а также досмотровых процедур, которые проводятся с обеих сторон моста. В понедельник глава Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов заявил, что в ближайшее время число пунктов досмотра на подъездах мосту будет увеличено.