Губернатор Бали назвал Бутан своим ориентиром по строгости политики в сфере туризма

Ваян Костер отметил, что "Бутан очень уважает природу, поддерживает качество воздуха, окружающую среду и уровень жизни"

ТОКИО, 3 июля. /ТАСС/. Губернатор Бали Ваян Костер стремится ввести на острове столь же жесткие нормы в области туризма, как действующие сейчас в Бутане. Об этом в понедельник сообщил портал Detik.

"В идеале я хочу, чтобы было как в Бутане, в год туда приезжает только 400 тыс. [туристов], а условия [для въезда] очень строгие", - приводит портал слова Костера. По словам губернатора, из-за строгой туристической политики уровень этой отрасли в Бутане повысился, из-за чего число желающих провести отпуск там становится все больше и больше, пишет Detik. "Местная мудрость Бутана похожа на балийскую, Бутан очень уважает природу, поддерживает качество воздуха, окружающую среду и уровень жизни", - заявил Костер.

Ранее губернатор Бали заявил о готовности ввести систему квот для иностранных туристов. Он объяснил, что одна из возможных систем квот требует, чтобы иностранцы регистрировались за год до запланированного визита на Бали и ждали своей очереди на въезд. По мнению Костера, такая мера будет направлена на снижение рисков нарушения законодательства иностранцами, пребывающими на Бали.