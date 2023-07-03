В России откроют порядка 30 посвященных путешественникам квест-маршрутов

Уже запустили шесть маршрутов в Липецкой, Новгородской и Орловской областях

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Около 30 туристских квест-маршрутов, связанных с русскими путешественниками, откроют до конца 2023 года в ряде регионов РФ по проекту "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма". Участники смогут посетить музеи, усадьбы и другие объекты, указанные в специальных почтовых карточках и марках-виньетках, и получить по итогам сертификат, рассказал в понедельник ТАСС создатель и руководитель проекта Валерий Сушков.

"До конца года мы планируем открыть как минимум 30 новых филатуристских мемориальных городских и региональных маршрутов по всей России. Мы уже запустили четыре таких маршрута в Липецкой области, один - в Новгородской в честь Миклухо-Маклая, а в начале июля открыли первый городской маршрут в честь Владимира Русанова в Орле", - сказал Сушков.

По его словам, в ближайшее время маршрут, посвященный Николаю Северцову, откроют в Воронежской области. Реализация проекта также запланирована на Сахалине, где есть город Корсаков, названый в честь Воина Римского-Корсакова, а также в Хабаровском и в Приморском краях.

Суть квест-маршрутов заключается в том, что участники проекта посещают в том или ином городе усадьбы, музеи, другие объекты, указанные в почтовой карточке, посвященной одному из путешественников. "Участники делают фотографии, выкладывают их у себя в социальных сетях, высылают нам, а мы потом высылаем электронные дипломы, причем подписи обычно ставят прямые потомки выдающихся великих русских путешественников", - добавил Сушков.

Проект "Великие русские путешественники. Под призмой филатуризма" носит историко-географический, научно-просветительский и туристско-краеведческий характер. Он направлен на возрождение традиций русских путешественников в исследованиях и открытиях, популяризацию туризма и почтового дела. Автор проекта Валерий Сушков - исследователь-путешественник, историк почты, документалист, режиссер, обладатель географического Оскара "Хрустальный компас-2021", член Русского географического общества и Союза журналистов России.