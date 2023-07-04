3 июля, 21:11

Очень жаркая погода ожидается в 5 регионах России в ближайшие дни

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что Уральском и Приволжском федеральных округах, Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии прогнозируется температура на 4-6 градусов выше нормы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Температура на 4-6 градусов выше нормы прогнозируется в Уральском, Приволжском федеральных округах (УФО и ПФО), Западной Сибири, Красноярском крае и Якутии. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В течение всей недели очень теплая погода с аномалиями до 4-6 градусов на Волге, Урале, в Западной Сибири, Красноярском крае, Якутии. Повсеместно теплынь. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе ожидается 33 градуса и выше, в Якутии, на юге Магаданской области - 30-32 градуса", - сказал Вильфанд.

По данным Гидрометцентра, в Самарской, Саратовской, Омской, Кемеровской областях, Татарстане и ряде других регионов, расположенных в УФО, ПФО, Западной Сибири, температура будет достигать плюс 29-33 градусов в ближайшие дни. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичКлимат
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