В МВД напомнили о сдаче практического экзамена на права с учетом изменений в ПДД

В ведомстве отметили, что экзамен проводится также в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД России проводят практический экзамен на право управления автомобилем с учетом изменений в правила дорожного движения, которые вступили в силу 1 марта. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-центре ведомства в ответ на соответствующий запрос агентства.

"При проведении практического экзамена на право управления транспортным средством у кандидата в водители при движении по маршруту также осуществляется проверка соблюдения им правил дорожного движения, утвержденных постановлением совета министров - правительства РФ от 23 октября 1993 года №1090, с учетом изменений, вступивших в силу 1 марта", - сказали в пресс-центре.

В МВД отметили, что практический экзамен на право управления автомобилем и получение водительского удостоверения проводится также в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства РФ от 24 октября 2014 года, и административным регламентом МВД по предоставлению соответствующей государственной услуги, утвержденным 20 февраля 2021 года.

В России 1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которыми электросамокаты, электрoскейтборды, гирoскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Также в ПДД закреплены новые дорожные знаки, в том числе о зарядке для электромобилей и запрете движения автобусов. Кроме того, введен полный запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.

Помимо этого, у знаков платной парковки и парковки для инвалидов изменился внешний вид. В первом случае к традиционной букве P добавилось изображение монет, во втором - рядом с этой буквой появилось стилизованное изображение инвалида-колясочника. Еще одним нововведением стало визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Также в ПДД внесены уточнения по правилам проезда по круговым перекресткам.