В Московском регионе ожидается жара до 30 градусов

К выходным температура воздуха понизится

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Воздух в столичном регионе со среды по пятницу будет прогреваться до плюс 30-31 градуса, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду 26-28 градусов в Москве, на востоке и юго-востоке области - до 30 градусов. В четверг уже и в самой Москве будет 28-30 градусов, по области - до 31 градуса. В пятницу тоже будет очень теплая погода - 25-30 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, жителей столичного региона также ожидают теплые ночи, из-за чего среднесуточная температура будет на 2,5-4 градуса выше нормы. "То есть это не просто июльская погода, а очень теплая июльская погода", - отметил он.

К выходным температура в Москве и Подмосковье немного понизится.