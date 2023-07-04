"Известия": Минтранс предлагает внести в КоАП штрафы для водителей электросамокатов

В сервисе Whoosh заявили, что компания поддержит эту идею

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение правил дорожного движения. Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на письмо ведомства в адрес депутата от "Единой России" Александра Якубовского.

Министерство транспорта "прорабатывает вопрос о внесении в КоАП изменений в части установления административной ответственности для лиц, использующих для передвижения СИМ", - цитирует документ газета.

В российским кикшеринговом сервисе Whoosh заявили "Известиям", что компания поддерживает ввод штрафов для электросамокатов. Издание также направило запросы в сервисы "Юрент" и "Яндекс Go", но на момент публикации материала не получило ответа.

Как пишет газета, на текущий момент водителей СИМ штрафуют согласно ст. 12.29 КоАП, однако ее формулировка расплывчата, так как она предусматривает штрафы для велосипедистов и других лиц, участвующих в процессе дорожного движения, что позволяет водителям СИМ уклоняться от ответственности.

С 1 марта 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ), закрепленный в правилах дорожного движения в РФ. Максимальный штраф составляет до 1,5 тыс. рублей. Кроме того, установлена максимальная разрешенная скорость для СИМ - до 25 км/час, а их масса не должна превышать 35 кг.